Primeur: UEFA-licentie voor vrouwenteams PSV, Ajax én Twente

Nieuw contract tot 2025 Orkun Kökcü: ‘Ik moet dubbele cijfers halen’

17:33 Orkun Kökcü verlengde vandaag officieel zijn contract bij Feyenoord tot 2025. De middenvelder stond in de belangstelling van Sevilla en Arsenal, maar voor die clubs überhaupt toe waren aan het doen van een bod tekende de jonge middenvelder bij in de Kuip. ,,Dat was altijd de intentie’’, zegt Kökcü.