Problemen op linksbackpositie bij Ajax, ook Huntelaar twijfelgeval

Ook Klaas-Jan Huntelaar is een twijfelgeval voor de wedstrijd tegen Roda JC. De aanvaller fungeerde in de oefenwedstrijd tegen Gladbach nog als aanvoerder.



,,Ik ben geen medicus, maar Sinkgraven heeft zijn binnenband gescheurd of verrekt. Zijn kwetsuur moet nog onder de loep worden genomen, maar het is weer dezelfde binnenband als de vorige twee keer", aldus Keizer, die nog maar eens benadrukte dat hij graag de beschikking had willen hebben over een extra linksback. ,,Het wegvallen van Sinkgraven is natuurlijk een tegenvaller. Ik was erg tevreden over hem. Hij zorgt achterin voor meer variatie en creativiteit."