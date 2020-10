Programma en stand Oranje

Götze trainde al mee bij PSV: ‘Heb nog enkele weken nodig’

8 oktober PSV presenteerde donderdagmiddag de nieuwe aanwinst Mario Götze (28), die dinsdagavond bij de Eindhovenaren aansloot. Dé verrassing van de afgelopen transferperiode is positief over zijn entree. ,,Het trainingscomplex is prachtig en het stadion heb ik nu voor de tweede keer pas gezien. Ik wil gas gaan geven en plezier hebben bij PSV.”