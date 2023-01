Programma tweede ronde TOTO KNVB bekertoernooi

Nog 32 clubs zijn in de race om dit seizoen de TOTO KNVB Beker te winnen. In de tweede ronde van het bekertoernooi maken ook de topclubs hun opwachting, nadat zij in oktober nog werden vrijgeloot vanwege hun Europese verplichtingen. Welke clubs blijven in de race voor de finale op zondag 30 april in de Kuip? Dit is het programma in de tweede ronde.