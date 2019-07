Promes komt thuis in Amsterdam: ‘Ik wil bij Ajax nu die andere Quincy tonen’

Door Freek Jansen



Herman Pinkster moet tegenwoordig soms twee keer kijken als hij Quincy Promes hoort praten. De huidige elftalbegeleider van Ajax was ruim tien jaar geleden als leider actief in de jeugdopleiding. Daar maakte hij dagelijks de grillen van de jonge Promes mee. Een Amsterdams bluffertje, altijd maar weer op zoek naar kattenkwaad, en helemaal vol van zichzelf. Na zes jaar in de jeugdopleiding werd in 2008 zijn talent erkend, maar hij was door zijn gedrag niet langer te handhaven.