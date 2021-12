PSV bij winst als koploper eredivisie winterstop in

Vitesse sluit 2021 af met zege: clubtopsco­rer Openda matchwin­naar in armoedig duel

ARNHEM - Vitesse heeft de laatste wedstrijd van 2021 in ‘stijl’ afgesloten. De Arnhemse club won dinsdagavond van PEC Zwolle, zonder te imponeren. Matchwinnaar in een armoedig optreden werd clubtopscorer Loïs Openda. De Belg maakte zijn tiende goal van het seizoen. De treffer was goed voor een minimale zege: 1-0.

