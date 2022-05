PSV blijft door zege in spoor Ajax en duwt Willem II dieper degradatieproblemen in

Het duel begon voortvarend voor PSV. Na een aanval over meerdere schijven kon Ritsu Doan na 76 seconden al de 1-0 binnen tikken, de snelste goal voor PSV sinds de treffer van Balázs Dzsudzsák in 2009 tegen NEC. De VAR boog zich vervolgens over die goal, aangezien Carlos Vinícius aan het begin van de aanval buitenspel stond. Na minutenlang overleg besloot scheidsrechter Jochem Kamphuis dat er een nieuwe situatie was ontstaan en dat de goal dus gewoon geldig was.



Een droomstart voor PSV, dat zo’n vroege goal tegen een degradatie vechtend Willem II natuurlijk heel goed kan gebruiken. De Eindhovenaren controleerden het duel na die snelle goal. Cody Gakpo raakte met een schot de paal, Willem II kwam mondjesmaat over de helft van PSV. Zo hobbelde de wedstrijd voort, totdat Gakpo vrijwel uit het niets raak kopte uit een goede voorzet van Mauro Junior: 2-0. Doelman Timo Wellenreuther leek de bal naast te kijken, maar zag 'm tot zijn grote schrik over de doellijn stuiteren.