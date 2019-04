PSV blijft met zege op ADO in het spoor van Ajax

Maar daar kwam het grootste gevaar in de eerste helft niet vandaan, dat kwam van Denzel Dumfries. De rechtsback werd 45 minuten lang vrijgelaten en maakte daar in de 20ste minuut op schitterende wijze gebruik van. Dumfries sprintte langs de zijlijn, kapte naar binnen en schoot de bal hard in de kruising: 1-0.



PSV bleef de eerste 45 minuten heer en meester in eigen huis tegen een zeer verdedigend ingesteld ADO, dat maar tot één echt grote kans kwam. Halverwege de eerste helft was het Erik Falkenburg die van dichtbij helemaal vrij staand over kopte.