PSV-blikvanger Cody Gakpo: ‘Het geloof helpt om knopen door te hakken bij moeilijke keuzes’

Door Maarten Wijffels



Het is een dinsdagmiddag in Eindhoven, Cody Gakpo scrolt door zijn telefoon. Hij zoekt naar een afbeelding van het laatste boek dat hij heeft gelezen. Think and Grow Rich, heet het. ,,Oorspronkelijk is het van Napoleon Hill, uit 1937’’, zegt hij geamuseerd. ,,Ik las het nu in een Nederlandse vertaling. Het gaat over sleutels voor succes en ontwikkeling. Hoe het samenhangt met de manier waarop je denkt. Deze versie is geactualiseerd met voorbeelden van nu. Ik heb het met veel plezier gelezen.’’