PSV boekte ondanks corona nettowinst, maar dit seizoen dreigen rode cijfers

Geen centje pijn voor koploper AZ tegen FC Utrecht

AZ heeft weinig moeite met de verplichtingen en verwachtingen die passen bij de vorige week verworven status als eredivisiekoploper en gaat stug door met winnen. Zondagmiddag werd FC Utrecht moeiteloos verslagen in de Galgenwaard (1-2). Door de winst gaat AZ volgende week in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord ook als koploper in.

9 oktober