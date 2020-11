PSV-captain Dumfries keert sterk terug na corona: ‘In het begin wel slecht gevoeld, maar nu weer fit’

Als vanouds had hij ook in aanvallend opzicht weer een voorname rol. Zowel bij het tweede doelpunt van Mario Götze als bij de derde treffer van Donyell Malen verzorgde de Rotterdammer de assist.



,,Ik voel me heel fit”, liet Dumfries bij FOX Sports weten. ,,In het begin van mijn coronabesmetting heb ik me wel even slecht gevoeld. Maar nu voel ik mij weer goed. De trainer zei vooraf tegen mij: kijk maar hoelang je het volhoudt. Ik voelde me goed, dus ik ging gewoon verder.”