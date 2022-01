PSV-coach Roger Schmidt reageert op kwesties rond Mohamed Ihattaren en Noni Madueke

PSV beleefde een roerige winterstop. Waar spits Eran Zahavi twijfelde over een langer verblijf in Eindhoven, werd zijn collega-aanvaller Noni Madueke aangehouden met een vals rijbewijs. Bovendien kreeg trainer Roger Schmidt een veeg uit de pan van oud-speler Mohamed Ihattaren. ,,Ik hoop dat hij ooit zijn potentieel zal benutten”, reageerde de Duitse oefenmeester vandaag.

Schmidt ging in de aanloop naar het bekerduel met Telstar in de achtste finales van de beker kort in op vragen over Ihattaren, het begenadigde PSV-talent dat in Eindhoven op een zijspoor belandde, in de zomer naar Italië verkaste, maar in Zuid-Europa nog verder afgleed. Vorige week was Ihattaren in een interview zeer kritisch op Schmidt en PSV.

De PSV-trainer had het artikel niet gelezen, maar vernam wel dat Ihattaren in een krant zijn verhaal had gedaan. ,,Ik heb vorig seizoen heel vaak antwoord op vragen over deze speler gegeven”, aldus Schmidt. ,,Ik hoop oprecht dat hij op een dag werkelijk zijn potentieel zal benutten. Reflecteren op jezelf hoort daar uiteindelijk wel bij.”



,,Verder is de situatie nu zoals die is”, besloot Schmidt. ,,Voor mij ligt dit in het verleden en ik richt me nu op het huidige team en de wedstrijden die we spelen.”

Madueke

Ingewijden bij PSV melden regelmatig dat Schmidt ongelooflijk veel tijd in de begeleiding van Ihattaren heeft gestoken en hem altijd heeft willen helpen. Uiteindelijk heeft dat niet geleid tot een succesvolle periode bij PSV. Ihattaren staat inmiddels onder contract bij Juventus, dat met FC Utrecht in gesprek is over verhuur van de 19-jarige middenvelder.

Deze week kwam bij de Eindhovenaren Noni Madueke met een incident in het nieuws, omdat hij heeft gereden met een vals rijbewijs. Schmidt ging ook daar kort op in. ,,Ik praat altijd met spelers, wat er ook is. Als coach heb je de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van een speler als voetballer, maar ze zijn ook mensen buiten het veld. Ik wil er voor hen zijn, ook in moeilijke momenten en als ze worstelen. Dat hoort bij je vak. Ik verwacht echt niet van iedereen altijd het perfecte gedrag.”

Volledig scherm Roger Schmidt en Eran Zahavi. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Zahavi

PSV mist morgenavond in de achtste finales van de beker tegen Telstar opnieuw een aantal spelers. Spits Carlos Vinícius is bijvoorbeeld niet van de partij en zal ook tegen Ajax ontbreken. Positief nieuws is wel dat Eran Zahavi mogelijk morgen of zondag weer bij de selectie zit.

Of Zahavi morgen voor de thuiswedstrijd tegen Telstar al in de selectie van de Eindhovenaren wordt opgenomen, wordt op de dag zelf besloten. De Israëlische spits raakte afgelopen november tijdens een interland geblesseerd aan zijn knie en kwam sindsdien niet meer in actie. Inmiddels is hij weer fit.

Zahavi twijfelde de afgelopen weken over zijn verblijf bij PSV, met name vanwege de overval en inbraak waarmee hij en zijn gezin het afgelopen jaar geconfronteerd werden. De aanvaller besloot uiteindelijk zijn contract in Eindhoven, dat tot het einde van het seizoen loopt, uit te dienen.

Noni Madueke, Ryan Thomas en André Ramalho zijn nog geblesseerd. Daarnaast is Ibrahim Sangaré naar het toernooi om de Afrika Cup.

Mindset

Trainer Roger Schmidt denkt niet dat PSV zomaar even over Telstar heenwalst. ,,Het gaat erom hoe je aan deze wedstrijden begint. Dat moet altijd met de goede mindset, niet denken dat je dit wel even gaat doen”, aldus de coach. ,,Gisteren heb ik met St. Pauli tegen Borussia Dortmund weer een perfect voorbeeld gezien hoe het in bekervoetbal kan gaan.”

Schmidt is content met het thuisvoordeel van PSV en gaat naar verwachting geen hele grote aantallen spelers wisselen. ,,Er is een aantal mutaties denkbaar en we hebben spelers die allemaal hun eigen verhaal hebben. De een heeft juist ritme nodig, de ander soms wat rust of extra energie.” De coach voorziet voor Maxi Romero de komende periode een belangrijke rol. ,,Je kunt niet verwachten dat hij ineens van nul naar honderd gaat, maar op dit moment is hij voor ons belangrijk.”



PSV - Telstar wordt morgen om 18.45 uur afgetrapt. Zondag om 14.30 uur staat de topper tegen Ajax op het programma.