PSV diep door het stof: na degradatie nu rehabilitatie voor Jeroen Zoet

Door Maarten Wijffels



Jeroen Zoet meldde zich gisteravond in hotel Woudschoten in Zeist. Hij checkte er in voor een week op pad met het Nederlands elftal. Trainen in de bossen van de KNVB-campus; het betekent even weg uit de brandhaard die PSV momenteel is. Eerder op de dag maakte Zoet (28) iets mee wat een voetballer zelden meemaakt. PSV bood hem openlijk en ruimhartig excuses aan voor de gang van zaken rond het duel van zondag met Willem II.



PSV betreurt het dat Zoet daar ‘onterecht extra is beschadigd’ door een ‘pijnlijke interne communicatiefout.’ ,,Wij hebben verzuimd om Jeroen op zaterdag te vertellen dat hij in Tilburg derde doelman zou zijn,’’ stelt PSV-trainer Mark van Bommel in een verklaring op de clubsite. ,,Hij kreeg dit pas ter plekke te horen en dat is niet goed te praten. Jeroen was terecht woedend, maar was toch zo professioneel om met Lars Unnerstall de warming-up te doen.’’