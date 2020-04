PSV-directeur Gerbrands onaangenaam verrast over stemming eredivisie: ‘PSV heeft niet gestemd’

PSV-directeur Toon Gerbrands heeft vrijdagavond na afloop van de stemming over de eindstand in de eredivisie desgevraagd gereageerd op de besluiten die de KNVB heeft genomen. De vierde plek die PSV ten dele valt, is volgens hem te billijken. ,,We hebben bij ons intern gekeken wat fair play zou zijn. Dat we nu een ticket voor de derde voorronde van de Europa League krijgen, vinden we op basis van deze competitie gewoon fair.”

Hij is wel onaangenaam verrast over het feit dat PSV wordt gerekend tot de neutrale stemmers bij de raadgeving, die in de vergadering tussen de voetbaldirecteuren en de voetbalbond als argument is gebruikt voor eventuele promotie/degradatie. ,,Wij hebben namelijk niet neutraal, maar gewoon helemaal niet gestemd”, zegt Gerbrands verbaasd. ,,Dat hebben we uitdrukkelijk zo laten weten. We wisten ook niet dat een niet-stem zou meetellen bij de bepaling van een meerderheid voor voor of tegen. Dat is ons nooit verteld.” Gerbrands geeft aan dat PSV helemaal geen partij wilde zijn in de discussie over het lot van andere clubs. Dat is nu toch gebeurd, omdat de stem door de KNVB is meegeteld bij het bepalen van de grote gemene deler bij de raadgeving.

ADO Den Haag en RKC blijven in de eredivisie na een besluit van de KNVB en Cambuur en De Graafschap promoveren niet. Terwijl Cambuur bijvoorbeeld een straatlengte voorsprong had op de concurrentie voor promotie in de eerste divisie en RKC afgetekend onderaan stond in de eredivisie. Gerbrands oordeelt daarover dus uitdrukkelijk niet, maar wel over het proces achter de raadgeving. ,,We vonden dit niet aan ons”, zegt de PSV-directeur. ,,We hebben er heel bewust voor gekozen om niet in deze discussie betrokken te worden, net als een aantal andere clubs. Je praat over de toekomst van een club. Zo'n beslissing zou misschien wel in kunnen houden dat een club in ongefloolijke financiële problemen zou kunnen komen. We waren er bij ons heel snel uit dat je zoiets als dit niet aan de clubs kunt vragen.”

Geen meerderheid

Tot zijn verbazing hoorde Gerbrands dus dat de stem van PSV in de discussie over promotie en degradatie door de KNVB toch als neutrale stem is geteld. Daarmee heeft hij dus kritiek op het proces. Hij veronderstelt dat ook andere clubs niet wisten dat niet stemmen betekende dat hun stem tóch als neutrale stem zou worden gezien. Mede daardoor was er volgens de KNVB uiteindelijk geen meerderheid voor promotie voor Cambuur en De Graafschap en degradatie van ADO en PSV. In totaal 16 clubs van de 34 clubs stemden voor, 9 clubs waren tegen en 9 clubs onthielden zich van stemming (waaronder sc Heerenveen, Ajax en PSV). Als de neutrale stemmen niet waren meegeteld, was 64% van de stemmen voor promotie en degradatie. Dat laatste heeft de KNVB dus naast zich neergelegd.