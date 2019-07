PSV-doelman Zoet kijkt in spiegel na dreun tegen FC Basel: ‘Het moet beter’

Eray Cömert schoot de bal in de 8ste minuut uit een vrije trap snoeihard op doel, Zoet zag er daarbij niet goed uit en zag de bal over zijn vingertoppen in het doel schaven. Zodoende kwam FC Basel op voorsprong. Of er sprake is van een vormcrisis bij Zoet? ,,Dat is overdreven. Feit is wel dat het beter moet, daar doe ik ook alles aan.”