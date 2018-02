PSV dreigt topscorer Lozano even kwijt te zijn

Van 't Schip over stap Lodeweges: Ik vind het erg jammer

20:01 Trainer John van 't Schip gunt zijn assistent Dwight Lodeweges bij PEC Zwolle een vertrek naar het Nederlands elftal. ,,Hij is een belangrijke schakel in onze technische staf. Ik vind het erg jammer, dat heb ik hem ook gezegd. Maar ik snap dat het een mooie kans voor hem is dat hij aan het einde van zijn carrière zoiets kan gaan doen", zei hij vlak voor het competitieduel van zijn ploeg met FC Utrecht voor de camera van FOX Sports.