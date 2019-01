PSV eert Cocu voor duel met FC Groningen

Fortuna-trai­ner over ‘cruciale’ penalty: ‘Daardoor knapte er iets’

23 januari Trainer René Eijer van Fortuna Sittard snapt er niets van. Zijn ploeg moest in de kwartfinale van de beker met 4-1 buigen voor Feyenoord, ingeleid door een discutabel moment halverwege de tweede helft. ,,Die penalty was cruciaal, daardoor knapte er iets bij de jongens’', zei Eijer in de catacomben van De Kuip.