‘PSV en Ajax halen allebei de eeuwige top 10'

Door Maarten Wijffels & Daniël Dwarswaard



De laatste eredivisiewedstrijden die Johnny Rep in het stadion bekeek, waren PSV - Excelsior (6-0) en Ajax - ADO Den Haag (5-1). Wedstrijden die de overmacht van de twee topclubs typeerden. De oud-international zat niet bepaald op het puntje van zijn stoel. Dat deed hij afgelopen woensdag in de Johan Cruijff Arena tijdens Ajax - Bayern München wél. ,,Dat was echt genieten, maar in de eredivisie zijn de potjes vaak voorspelbaar. Al geniet ik wel van het niveau, hoor. Het is onwijs leuk om dit seizoen naar Ajax te kijken. Het plezier straalt ervan af.’’