PSV en Ajax liggen op koers voor 100+ goals in de eredivisie

Veel goals zijn nog geen garantie voor een titel. De laatste club die meer dan 100 keer scoorde in 1 eredivisiejaargang was PSV. In het seizoen 2012-2013 was de ploeg onder leiding van trainer Dick Advocaat 103 keer trefzeker. Toch werden de Eindhovenaren geen kampioen. PSV kreeg er namelijk ook 43 tegen, verloor 9 keer en eindigde als nummer 2 op 7 punten van kampioen Ajax.

Ook in Amsterdam weten ze dat goals alleen niet zaligmakend zijn. De laatste keer dat Ajax er meer dan 100 maakte – 106 in 2009-2010 onder Martin Jol – werd de club op 1 puntje 2de achter FC Twente.