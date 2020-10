PSV en Van Ginkel hopen op een wonder

Video Van Dijk over afstraf­fing bij Aston Villa: ‘We moeten weer aan de bak, maar eerst wacht Oranje’

20:50 Virgil van Dijk was duidelijk nog een beetje beduusd na de pijnlijke 7-2 nederlaag met Liverpool bij Aston Villa gisteravond. ,,Het was een incident, maar na de interlandperiode zullen we weer keihard aan de bak moeten met elkaar”, sprak Van Dijk bij de persconferentie in Zeist, waar hij was aangeschoven naast de nieuwe bondscoach Frank de Boer.