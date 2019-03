PSV enige club met positieve balans tegen Ajax, maar in Amsterdam wint Ajax vaker

StatistiekenZondagmiddag (16.45 uur) komt de titelstrijd tussen Ajax en PSV tot het toppunt in de Johan Cruijff Arena. De leukste weetjes in aanloop naar de kampioenskraker, in samenwerking met statistiekenbureau Gracenote.

Koploper

PSV is koploper met 67 punten na 26 duels, Ajax staat tweede met 62 punten. De enige ploeg die geen kampioen werd met minimaal 67 punten na 27 duels was Feyenoord in het seizoen 1971/1972.

Drie punten

Sinds de invoering van het drie punten-systeem in 1994/1995 werd de club die na 27 speelronden bovenaan stond slechts twee keer geen landskampioen.

85 minuten

Als wedstrijden dit seizoen 85 minuten zouden duren, zou Ajax koploper zijn geweest met 61 punten. PSV zou volgen met 59 punten.

PSV beter in onderlinge duels

Ajax en PSV staan zondag alweer voor de 126ste keer tegenover elkaar in de eredivisie. Ajax won 48 van de voorgaande 125 ontmoetingen, PSV zegevierde 53 keer en 24 keer eindigde de confrontatie onbeslist. PSV is daarmee de enige ploeg met een positieve balans tegen Ajax in de eredivisie.

Thuis wel positieve balans

Met 32 zeges en 21 nederlagen heeft Ajax thuis in de Eredivisie wel een positieve balans tegen PSV. De Amsterdammers wonnen zes van de laatste tien onderlinge duels in de Arena. Op 4 oktober 2015 won PSV voor het laatst in de eredivisie op bezoek bij Ajax (1-2). De Uruguyaanse linkspoot Gastón Pereiro maakte die dag beide doelpunten voor de Eindhovenaren. De laatste 3 duels tussen Ajax en PSV werden met 3-0 gewonnen door de thuisploeg.

Volledig scherm Gastón Pereiro bezorgde PSV op 4 oktober 2015 de laatste zege in Amsterdam. © anp

Cruijff

Ajax en PSV staan voor het eerst tegenover elkaar sinds de naamswijziging van de Amsterdam Arena naar de Johan Cruijff Arena. Geen speler maakte meer doelpunten in duels tussen Ajax en PSV in Amsterdam dan Johan Cruijff: zes stuks.

Totaal evenaren

Ajax maakte dit seizoen al 88 competitiegoals en heeft nog maar één treffer nodig om het totaal van vorig seizoen te evenaren. PSV was de laatste club met meer dan 88 goals na 27 speelrondes in de eredivisie: liefst 98 in 1987/1988.

Honderdste goal

Klaas-Jan Huntelaar heeft nog één doelpunt nodig voor zijn honderdste goal in de eredivisie voor Ajax. Huntelaar kan de negende speler worden die de grens van 100 competitiegoals namens Ajax bereikt en de eerste sinds Dennis Bergkamp op 23 mei 1993. In de laatste zes competitieduels scoorde Huntelaar niet. Huntelaar speelde aan het begin van zijn loopbaan één competitieduel namens PSV. Op 23 november 2002 mocht hij de laatste 13 minuten meedoen in de uitwedstrijd bij RBC Roosendaal (0-3).

Volledig scherm Klaas-Jan Huntelaar wacht al sinds 2 februari op zijn honderdste competitiegoal voor Ajax. © BSR Agency

Nog nooit topscorer

Luuk de Jong is dit seizoen topscorer van de eredivisie met 21 goals. Alleen in 2015/2016 (26 namens PSV) en 2011/2012 (25 voor FC Twente) maakte De Jong meer dan 21 goals. De Jong werd al vier keer landskampioen, maar topscorer van de eredivisie werd hij nog nooit. In totaal maakte De Jong al 128 eredivisiegoals en daarmee staat hij op gelijke hoogte met Marco van Basten op de eeuwige topscorerslijst. De Jong heeft nog één goal nodig om Ove Kindvall te evenaren.

Hattrick

Mark van Bommel is de laatste PSV’er die een hattrick maakte tegen Ajax in de eredivisie. De huidige coach van de koplopers deed dat op 20 maart 2005, toen PSV met 0-4 won in Amsterdam. Phillip Cocu opende die middag de score namens de Eindhovenaren.

Volledig scherm Mark van Bommel scoorde op 20 maart 2005 drie keer tegen Ajax. © Pim Ras

Volledig scherm Opstelling PSV. © AD Volledig scherm Opstelling Ajax. © AD