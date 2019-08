PSV’er Ihattaren in selectie Marokko

UPDATE De Graafschap zonder veel moeite voorbij MVV

22:08 MAASTRICHT – De Graafschap heeft ook de tweede wedstrijd in de Eerste Divisie gewonnen. Op bezoek bij MVV was de ploeg van trainer Mike Snoei met 0-3 te sterk. Verdediger Toine van Huizen opende na een klein halfuur de score voor de Superboeren, waarna smaakmaker Youssef El Jebli met een fraai schot de score verdubbelde. Het slotakkoord was voor Ralf Seuntjes, die in de blessuretijd de 0-3 scoorde.