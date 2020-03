PSV'ers én Feyenoorders mijden interviewruimtes wegens corona-perikelen

Ook in De Kuip gaan de spelers direct naar de kleedkamer. ,,Zojuist is in overleg met onze clubarts besloten dat ook de mediacontacten rond wedstrijden voorlopig tot een minimum worden beperkt. Dit als een van onze voorzorgsmaatregelen in verband met het coronavirus. Dit betekent dat er vanmiddag na afloop van de wedstrijd geen spelers van Feyenoord in de mixed zone zullen verschijnen’’, meldt Feyenoord in een officieel statement.