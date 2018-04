PSV-fan Dijkhoff: Ik ga mijn agenda alvast schoonvegen

Reken maar dat hij zondag op de tribune staat, Klaas Dijkhoff. Want natuurlijk is de VVD-fractievoorzitter erbij wanneer zijn cluppie PSV, nota bene ten koste van Ajax, kampioen kan worden. Gewoon in zijn roodwitte kloffie, zoals altijd.

Best kans dat Klaas Dijkhoff er zondagmiddag, tijdens PSV-Ajax, ergens een vreugdedansje uitperst. Of een wegwerpgebaar. Én dat geen mens daarvan opkijkt op de West Tribune, het domein achter een van de doelen in het Philips Stadion, waar de Brabantse politicus met zijn vader en twee broers van oudsher staat. ,,Bij mij in het vak kennen de meesten me al van voordat ik dat gekke werk in Den Haag ging doen", zegt de fractievoorzitter van de VVD. ,,Voor hen ben ik gewoon Klaas. Een man met een PSV-shirtje om zijn lijf en een sjaaltje om zijn nek. En zo iemand heeft natuurlijk ook emoties."

Zijn gemoedstoestand hangt, zo zegt Dijkshoff, vanzelfsprekend vooral af van de score. En, geeft hij toe, van de scheidsrechter van dienst. Zondag, wanneer PSV bij winst op Ajax kampioen van Nederland is, is dat Danny Makkelie. ,,Makkelie - en ik hoop dat Danny meeleest - is natuurlijk een fantástisch geweldige scheidsrechter", zegt Dijkhoff over de arbiter die twee jaar terug nog de gebeten hond was in Eindhoven. Toen hielp hij rivaal Ajax tegen FC Utrecht aan een onterechte strafschop en daardoor hernieuwde titelhoop. ,,Maar je hebt er een paar bij die, laat ik het netjes zeggen, nogal nadrukkelijk hun stempel drukken..."

De supporterstaal tekent in een notendop 'de trotse PSV'er' die Dijkhoff is. Een 37-jarige man die al ruim twee decennia lang seizoenkaarthouder is in Eindhoven, de stad waar hij opgroeide. En daar op de tribune 'een stuk minder rustig is dan in het dagelijks leven als politicus'. ,,Ik ben zo'n zeikerd die best af en toe een leuk hakballetje wil zien. Maar dan wél pas als het 3-0 is. Voor mij is de winst hoofdzaak."

In die zin zou je de VVD'er, tevens slimste mens, meest sexy politicus en beste geklede man, wel de verpersoonlijking kunnen noemen van het PSV van dit seizoen. Een seizoen waarin de ploeg van Phillip Cocu zich - positief beschouwd - vooral als heel zakelijk manifesteerde. En waarin hakballetjes net zo talrijk waren als veganisten op de vakbeurs voor vakslagers.

,,Ach, weet je", zegt Dijkhoff met de hem kenmerkende onderkoeling in zijn stem. ,,Ik heb natuurlijk ook de tijd meegemaakt van Ronaldo, van Luc Nilis, van Ruud van Nistelrooy. En misschien is het nu allemaal wel wat minder oogstrelend, ja. Maar volgens mij spat het er bij de concurrentie ook niet vanaf. Verschil is dat 'wij' punten pakken. Zij een stuk minder."

Het zijn van die plagerijtjes die erbij horen tussen supporters van de 'grote drie'. Wat dat betreft is de atmosfeer in politiek Den Haag niet anders dan die tussen collega's op een administratiekantoor of in een bloembollensorteercentrum. Ook op het Binnenhof wordt een editie van PSV-Ajax op voorhand al een keer of wat uitgevochten bij het koffiezetapparaat. Gistermorgen nog ontving de VVD-aanvoerder een appje van een collega-fractievoorzitter: een foto van een amsterdammertje. ,,Want er zijn natuurlijk ook collega's met een voorkeur voor Ajax", weet Dijkhoff. ,,Verschil met een PSV'er is dat je hen nadrukkelijk hoort wanneer het goed gaat met hun club. Het is nu al een tijd heel rustig."

