PSV-fans kiezen omhaal De Jong tot doelpunt van het decennium

update Edward Sturing is nieuwe trainer Vitesse

30 december ARNHEM - Edward Sturing is de nieuwe trainer van Vitesse. De 56-jarige Apeldoorner is in Arnhem de opvolger van interim Joseph Oosting die een maand eindverantwoordelijke was bij de eredivisionist. Oosting blijft aan als assistent. Sturing was eerder verschillende keren interim en tussen 2003 en 2006 al eens hoofdtrainer.