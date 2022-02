PSV gaat op jacht naar eer- en vormherstel bij Vitesse

NEC na foutenfes­ti­val uitgescha­keld in KNVB-be­ker, Bony valt gebles­seerd uit bij debuut

NIJMEGEN - NEC is uitgeschakeld in de kwartfinales van de KNVB-beker. De Nijmeegse club verloor na een foutenfestival met 0-2 van Go Ahead Eagles. Wilfried Bony viel geblesseerd uit bij zijn debuut.

