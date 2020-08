PSV geeft Chris Gloster een kans als linksback tijdens trainingsweek in Duitsland

In de lange aanloop naar het nieuwe seizoen krijgt PSV-trainer Roger Schmidt komende week de kans om zijn selectie nóg intensiever onder handen te nemen. Tijdens een zevendaags trainingskamp in Duitsland moet de basis worden gelegd om over zes, zeven weken de topvorm te pakken te hebben. PSV start dan in de eredivisie en krijgt snel daarna een Europese voorronde te verwerken. In het oefenprogramma zit een duidelijke opbouw richting die confrontaties, waarbij de tegenstanders steeds sterker worden. Afgelopen weekend meldde Hertha BSC (de nummer 10 van Duitsland) dat PSV op 27 augustus naar Berlijn reist. De Eindhovenaren hebben zelf de wedstrijd nog niet bevestigd.