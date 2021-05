PSV geeft update over verhuurde spelers en laat Adrian Fein teruggaan naar Bayern München

De Eindhovenaren hadden de mogelijkheid om hem voor 6 miljoen euro te kopen. ,,We hadden iets meer gehoopt en verwacht van zijn ontwikkeling hier. Dat is om meerdere redenen niet gelukt. Maandag hebben we Bayern laten weten dat we zijn optie niet lichten.”



Hij zou op een later moment wellicht nog in beeld kunnen komen bij PSV, maar erg aannemelijk oogt die kans niet. Fein heeft dit seizoen maar in 19 wedstrijden speelminuten gemaakt bij PSV en was meestal invaller.