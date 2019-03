PSV had niet vaak problemen in Venlo, Bergwijn op scherp in aanloop naar Ajax-uit

Alleen het duel tussen VVV en PSV van 11 september 2011, waarin beide ploegen in stadion De Koel met 3-3 gelijk speelden, bezorgde de Eindhovenaren in de jaren vanaf 2010 een kater. Destijds was PSV heer en meester in de eerste helft en kwam de ploeg van Fred Rutten met 0-2 voor. Na acht doldwaze minuten na rust stond het ineens 3-2 voor VVV, waarna Wilfred Bouma nog een punt redde.

De laatste tien eredivisieduels tussen PSV en VVV leverden PSV 28 punten op. Opvallend is dat ook Jong PSV het altijd uitstekend deed in De Koel: 4 edities van VVV-Jong PSV leverden altijd winst op voor de Eindhovense talenten. In eigen huis pakten ze in evenveel uitgaves ook nog zeven punten en verloren ze eenmaal. De laatste zege van VVV tegen PSV in eigen huis dateert van 1976. Toch deden de Venlonaren PSV in de eredivisie een aantal keren pijn, via een handvol gelijke spelen.