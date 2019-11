PSV heeft Malen en Bergwijn terug tegen Heerenveen

Ze trainden deze week meerdere keren mee met de groep en zo heeft PSV eindelijk zijn topscorer en zijn beste aangever terug.



Malen en Bergwijn vielen eind oktober kort na elkaar weg met een enkel- en een hamstringkwetsuur. Toeval of niet: Sindsdien won PSV geen wedstrijd meer in de eredivisie en in de Europa League en is zelfs sprake van een vrije val. In de competitie is de achterstand op koploper Ajax opgelopen tot 11 punten. Ook AZ staat op plek twee vijf punten voor op PSV.