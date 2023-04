PSV heeft Walter Benítez terug: keeper tegen Excelsior direct weer onder de lat

Benítez liep de blessure eind februari tijdens een training op en liet zich kort daarna opereren. Joël Drommel nam de plek van de Zuid-Amerikaan, die vorig jaar zomer overkwam van de Franse club OGC Nice, in de tussentijd over. Drommel is dit seizoen in de bekerwedstrijden wel de eerste keus en hij staat dan ook eind april in de finale tegen Ajax in de basis, liet Van Nistelrooij weten.