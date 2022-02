PSV heeft wéér een keepersprobleem en Schmidt lijkt de oplossing niet te weten

Door Rik Elfrink



Ook dit seizoen gaat het bij PSV weer volop over de mannen onder de lat, de positie waarop bij PSV sinds 2019 bijna een vloek lijkt te rusten. Sinds Jeroen Zoet in dat jaar door toenmalig trainer Mark van Bommel aan de kant werd gezet, stond er nooit meer een echt onomstreden keeper in het veld. Het aantal tegengoals is dit seizoen ongekend hoog bij de Eindhovense club, mede door zomaar op de doellijn weggegeven treffers. Die kostten PSV ook nog eens de nodige punten, waardoor de achterstand op Ajax alweer groot is.



PSV-coach Roger Schmidt wisselde afgelopen weekend voor het duel met AZ zijn eerste doelman Joël Drommel voor Yvon Mvogo en belandde met zijn team van de regen in de drup. Zijn capriool leidde de winnende goal voor AZ in en de sportieve situatie bij PSV is na twee nederlagen op rij ineens beroerd. Zodanig zelfs dat de positie van de trainer onder druk is komen te staan en de ontevredenheid bij de achterban flink is gegroeid.