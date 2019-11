PSV - Heerenveen

Video Ten Hag geniet van Promes en Ziyech: ‘Die begrijpen elkaar’

8:16 Trainer Erik ten Hag kan leven met de zege van Ajax op Heracles Almelo (4-1) en het vertoonde spel van zijn ploeg. ,,We moesten er even in komen na twee weken interlandvoetbal. Maar uiteindelijk hebben we het goed gedaan”, zei hij.