PSV hervat Europees avontuur in eigen huis tegen Maccabi Tel Aviv

Bony enkele weken uitgescha­keld: spits mist waarschijn­lijk derby tegen Vitesse

NIJMEGEN - Wilfried Bony is enkele weken uitgeschakeld door de hamstringblessure die hij opliep in de thuiswedsstrijd van NEC tegen Go Ahead Eagles. De spits is er daardoor waarschijnlijk niet bij in de derby tegen zijn oude club Vitesse.

13 februari