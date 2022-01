PSV houdt ook de verrichtingen van opgeleefde Bazoer in de gaten

PSV is naast Joey Veerman ook geïnteresseerd in Riechedly Bazoer (25). Een van de pijlers onder het huidige succes van Vitesse is sowieso niet in beeld voor deze winter, maar misschien wel voor de zomer. Hij is dan transfervrij. Onlangs is oriënterend gesproken over zijn situatie en Bazoer staat zelf zeker open voor een stap terug naar Eindhoven. Wel is er op dit moment ook de nodige buitenlandse interesse voor hem.

Een eventuele terugkeer van Bazoer ligt gevoelig, omdat hij PSV in 2012 verliet voor Ajax. Destijds was hij nog een jeugdspeler, die nog geen eerste contract had ondertekend. Bazoer besloot tegen de zin van toenmalig technisch directeur Marcel Brands weg te gaan en brak door in Amsterdam. In 2017 verliet hij Ajax voor VfL Wolfsburg, om via FC Porto en FC Utrecht in 2019 bij Vitesse uit te komen.

Daar heeft Bazoer zich sportief goed ontwikkeld en is hij inmiddels uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers in de groep die in de subtop speelt in de eredivisie en internationaal succes boekte in de Europa Conference League. Begin vorig jaar had hij nog een aanvaring met de trainer, maar daarna is het rustig rond hem geworden en heeft Bazoer meer stabiliteit gevonden. Hij wil nu nog een keer een stap naar de nationale top maken en voelt zich daar op 25-jarige leeftijd ook klaar voor.

PSV is geïnteresseerd in hem en sprak volgens betrokkenen ook met zijn management, maar heeft deze winter normaal gesproken geen ruimte om hem aan te trekken. De club legt dinsdag - ijs en weder dienende - al Joey Veerman vast. Voor de zomer zou Bazoer mogelijk wel een optie kunnen worden, als hij zelf geen andere keuze heeft gemaakt. Bazoer zou zich graag nog een keer in Eindhoven willen bewijzen, waar hij tussen 2006 en 2012 al speelde.

