PSV houdt ‘Sem Lemmers’ goed in de gaten: ‘Hij zit nu goed op zijn plek’

Sam Lammers (21) maakte al een paar mooie goals voor PSV, maar heeft nog niet te bieden wat Luuk de Jong nu in huis heeft. ,,We houden hem in de gaten.”

Vanuit een commentaarhokje in Orlando was in januari ineens het aanstekelijke enthousiasme van een Amerikaanse scout hoorbaar. Bij een oefenduel van PSV met het Braziliaanse Fluminense maakte Sam Lammers in het shirt van de Eindhovenaren een werkelijk prachtige goal. Een ultiem bewijs van aanleg. Kappen, draaien, kappen, draaien en boem. Hangen. Zo'n treffer die iedere voetballiefhebber in vervoering brengt, na een subliem staaltje techniek. ,,Who is Sem Lemmers?”, bracht de scout bijna euforisch uit. Daarna, luid en duidelijk: ,,We gotta sign him!”.

De toeschouwer leek voorstander van een contract voor het leven voor Lammers, maar tot een transfer naar het zuiden van Amerika is het uiteraard niet gekomen. Het zuiden van Friesland was een aanlokkelijkere en vooral veel logischere bestemming. De spits moet zichzelf verder zien te ontwikkelen en man worden in Heerenveen, om zichzelf daarna bij PSV in de basis te kunnen spelen. Hoe fraai het hoogstandje in Florida ook was, de 21-jarige Goirlenaar kon Luuk de Jong vorig seizoen niet verdringen uit de basis. Hij en Albert Gudmundsson straalden bij Jong PSV en joegen in de eerste divisie tientallen ballen tegen de touwen, maar hadden dit voetbaljaar de tussenstap nodig die zoveel talenten nodig hebben. De IJslander werd door PSV met een winstdelingsregeling verkocht aan AZ en Lammers ging op huurbasis naar de stad van Abe Lenstra en ijstempel Thialf. De realiteit is dat weinig spelers na zo'n stap alsnog de basis van PSV 1 halen. Slechts een enkeling keerde in het verleden terug als een vedette en veroverde een plek in PSV 1. Coach Mark van Bommel heeft zo'n laatste scenario zeker niet opgegeven. ,,Sam heeft heel veel voorwaarden voor een goede spits en kan bijvoorbeeld van een moeilijke bal een makkelijke bal maken”, aldus de coach. ,,Hij is zuiver tweebenig en dat zie je maar zelden. Hij neemt penalty’s met links en schiet ze rechts ook binnen.”

Uitstraling

Bijna alle voetbalbazen in de eredivisie meldden zich afgelopen zomer bij PSV voor Lammers en het plan van sc Heerenveen sprak het meest tot de verbeelding. De club waar bijvoorbeeld Ruud van Nistelrooij en Klaas-Jan Huntelaar in het verleden een stap omhoog zetten, wil zich via zijn goals plaatsen voor de play-offs voor een Europa League-plek. Doelpunten van Lammers zijn er wel (zes stuks), maar aan punten heeft sc Heerenveen nog gebrek. De Friese supporters hebben de PSV-huurling al omarmd, constateert clubicoon en oud-voorzitter Riemer van der Velde (78). ,,Het is een speler met de goede uitstraling voor Heerenveen en als persoon past hij ook goed bij de club. Sam is een sympathieke vent, zonder enige vorm van sterallures. Op het veld vind ik hem een technisch vaardige spits, die ook oog heeft voor zijn medespelers. Het is nu nog erg vroeg om zijn toekomst definitief in te schatten, maar bij Heerenveen zit hij momenteel denk ik goed op zijn plek.”