PSV in januari op trainingskamp in Qatar

De trainingen en een vriendschappelijke wedstrijd worden afgewerkt op trainingscomplex Aspire Academy in Doha. De tegenstander van PSV wordt op een later moment nog bekend gemaakt. PSV vloog vorig seizoen in de winterstop naar de Verenigde Staten, waar de Brabanders toen meededen aan het toernooi om de Florida Cup. Dit keer doet Ajax mee aan het oefentoernooi in Florida. Feyenoord bereidt zich zoals gebruikelijk in de Spaanse kustplaats Marbella voor op het tweede deel van het seizoen.