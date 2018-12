PSV is nipt de kampioen van 2018

Sol scoort na geboorte zoontje: Moeilijke, maar juiste beslissing om te spelen

20:06 Fran Sol werd in de nacht van vrijdag op zaterdag vader. Dat kans dat de topschutter van Willem II vandaag in de uitwedstrijd tegen FC Emmen zou ontbreken, leek reëel. Maar de kersverse vader reisde mee naar Drenthe en had met een doelpunt een belangrijk aandeel in de zege (0-2).