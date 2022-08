PSV kan in Schotland tientallen miljoenen verdienen, Ajax casht bij uitschakeling Eindhovenaren

Schotse storm en Champions Lea­gue-hon­ger voor PSV in Glasgow: ‘Mooie herinnerin­gen maken’

Hoe groot de clash tussen Rangers FC en PSV dinsdag wordt? Héél groot. Voetbalsupporters over de hele wereld kijken mee naar de wedstrijd, waarin naast vele miljoenen, vooral ook de honger om in de Champions League te spelen aanwezig is. ,,De sfeer? Het gaat hier stormen”, weet Luuk de Jong.

15 augustus