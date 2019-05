PSV kan nog vijf clubs loten in Champions League-voorronde

Nu is ook duidelijk tegen wie PSV kan loten op het moment dat Arsenal de Europa League-finale wint. In dat geval zijn LASK Linz, Viktoria Plzen of Basaksehir (waar Eljero Elia speelt) de mogelijke tegenstanders. Deze ploegen eindigen als tweede in respectievelijk de competitie van Oostenrijk, Tsjechië en Turkije.



PSV begint al op 23 of 24 juli aan het toernooi om de Champions League en moet in totaal drie voorrondes zien te overleven om tot het hoofdtoernooi toegelaten te worden. Op 29 mei is dus duidelijk of PSV nog twee of drie potentiële tegenstanders heeft in voorronde twee.