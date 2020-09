PSV kan zich geen Europese misser permitteren en Nederland wil België voorbij

PSV heeft de ambitie om tussen 2020 en 2030 weer bij de top-32 van Europa te horen. Een manier om te meten of dat doel is bereikt, is het bekijken van de clubranglijst van de UEFA. Wat opvalt, is dat PSV de afgelopen vier seizoenen in de Europese toernooien maar weinig in de melk te brokkelen had. De club bereikte weliswaar drie keer een groepsfase, maar overwinteren in Europa zat er niet meer in. Zeker na het echec van vorig jaar (PSV faalde in de Europa League na een prima start) hebben de Eindhovenaren in de Europa League-cyclus van dit seizoen iets recht te zetten.

Plek 61

Worden de fraaie internationale resultaten van seizoen 2015-2016 weggelaten, dan staat PSV nu op een gedeelde plek 61 op de UEFA-ranglijst. Die positie delen de Eindhovenaren met Standard Luik, AC Milan en FCSB, vroeger Steaua Boekarest geheten. In de UEFA-ranglijst over tien jaar, die van belang is voor de uitkering van bonussen bij een Europees toernooi, is PSV nog de nummer 36 van Europa. Bij een vroege mispeer in dit seizoen zakt de Eindhovense club ook daarop snel weg. De UEFA-ranking over de afgelopen vijf jaar bepaalt in welke pot clubs komen bij de loting in Europese hoofdtoernooien. Hoe hoger de ranking van een club, hoe groter de kans dat sterke tegenstanders in een vroeg stadium nog worden ontlopen.

Niet alleen vanwege de Europese ranglijst kan PSV zich geen nieuwe flater in Europa permitteren. Na de coronacrisis rookt de schoorsteen ook in het Philips Stadion een stuk minder makkelijk dan voorheen. Plaatsing voor de Europa League-groepsfase levert sowieso zes a zeven miljoen euro op en voor PSV is dat na het verlies van inkomsten uit sponsoring en kaartverkoop een nauwelijks te missen bedrag. De club aast nog op minimaal één topversterking in de komende twee transferweken (de markt sluit op 6 oktober) en zal net iets meer comfort voelen op het moment dat NS Mura en komende week Alanyaspor of Rosenborg zijn geklopt.

Volledig scherm Roger Schmidt en Denzel Dumfries blikken vooruit op het Europese duel met NS Mura. © BSR Agency

Coëfficiëntenlijst

Ook met het oog op de coëfficiëntenranglijst is het een belangrijke avond. Als PSV wint van NS Mura (19.00) én Willem II klopt Rangers FC, worden er drie punten verdiend voor de ranking. Deze moeten wel worden gedeeld door de in totaal vijf Nederlandse deelnemers aan Europese toernooien dit seizoen (Ajax, AZ, PSV, Feyenoord en Willem II), waardoor er 0,6 punten op het spel staan.

Dat zou genoeg kunnen zijn om ten koste van België van de negende naar de achtste plek te klimmen. Het verschil is nu 0,4 punt in het voordeel van de Belgen, dat vanavond met Standard Luik (tegen Vojvodina) en Charleroi (tegen Partizan) ook twee ijzers in het vuur heeft. België hoopt daarnaast nog op een tweede Champions League-deelnemer, maar AA Gent deed gisteren slechte zaken door thuis met 1-2 van Dinamo Kiev te verliezen. Club Brugge is net als Ajax rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van het miljardenbal.

Op basis van de ranglijst wordt bepaald hoeveel clubs Europees voetbal mogen spelen. Hoe hoger je op de lijst staat, des te meer tickets je krijgt voor de Champions League en de Europa League. De elfde plaats is een heilige grens voor Nederland, want die positie levert de kampioen een rechtstreeks ticket op voor de groepsfase van de Champions League.

Coëfficiëntenlijst 2020/2021:

1. Spanje 80.855 punten

2. Engeland 78.712 punten

3. Italië 61.653 punten

4. Duitsland 60.856 punten

5. Frankrijk 50.415 punten

6. Portugal 40.149 punten

7. Rusland 35.632 punten

8. België 31.900 punten

9. Nederland 31.500 punten

10. Oostenrijk 29.825 punten

11. Turkije 28.200 punten

12. Oekraïne 27.900 punten

13. Schotland 27.125 punten

14. Cyprus 26.375 punten

15. Denemarken 25.500 punten