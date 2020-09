PSV kan zich geen misstap veroorloven in Slovenië

Keuken Kampioen Divisie Telstar pakt in laatste minuut blessure­tijd de volle buit bij Excelsior

22 september Op vreemde bodem wist Excelsior al twee keer te winnen, maar in eigen huis staat Excelsior nog droog. Na de 4-6 nederlaag tegen Almere City pakte vanavond Telstar drie punten in Kralingen. Het duel eindigde door een laat doelpunt van Yaël Liesdek in 1-2.