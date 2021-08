PSV kent in 'tussendoortje' geen enkel probleem met Cambuur en is koploper

,,Het was lang geleden dat ik had gescoord, ik ben er blij mee", zei Davy Pröpper, de maker van de 1-0, bij ESPN. ,,Cambuur deed het wel leuk, we hadden er af en toe moeite mee. Maar we hadden wel meer kunnen scoren, denk ik.”

De middenvelder mocht voor de tweede keer in de basis starten in de competitie, maar is in de Europese duels invaller: ,,Ik voel me wel een basisspeler, maar er is veel concurrentie van goede spelers hier. En ik heb vorig jaar niet veel gespeeld, dus geef het even tijd. Ik ben nog geduldig.”