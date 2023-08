PSV komt met mega-bod op Jerdy Schouten en wil AC Milan aftroeven: onderhandelingen volop gaande

Nederlands elftal

Schouten was vrijdagavond niet opgesteld bij een bekerwedstrijd van Bologna. Een transfer naar PSV is dichtbij, maar Bologna wil hem liever aan een club verkopen die meer betaalt. Schouten staat al een tijdje op de lijst bij PSV en het is dus duidelijk dat hij zelf ook geïnteresseerd is in een overstap naar de eredivisie. Italiaanse media meldden eerder al ook dat hij in de belangstelling staat van een aantal grotere clubs in de Serie A. Via PSV zou Schouten echter in beeld kunnen komen bij het Nederlands elftal, waarvoor hij vorig jaar al een keer speelde.