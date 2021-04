PSV kondigt medische topprimeur aan: 3D-echo van spieren spelers

Schwalbe Wittek, of oordeelde arbiter Van Boekel juist? Penalty voor Vitesse zorgt voor felle discussie

4 april ENSCHEDE - De strafschop van Vitesse, diep in blessuretijd, was een ouderwetse fopduik. Dat zei iedereen bij FC Twente. ‘Een gelukje’, zo noemden ze de penalty in het kamp van Vitesse. Scheidsrechter Pol van Boekel zag daarentegen ‘een lichte, maar duidelijke’ overtreding op Maximilan Wittek. Dus ging de bal op de stip. En zo werd het 1-2.