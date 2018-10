PSV krijgt extra rust voor CL: eredivisieduel naar vrijdag

Flemming na vier treffers: Ik ben duidelijk meer dan gelegen­heids­spits

11:51 De laatste speler die in het bekertoernooi viermaal wist te scoren in één wedstrijd, was Patrick Gerritsen in 2015, in het shirt van amateurclub Excelsior’31 uit Rijssen. Hij werd gisteravond uit de boeken geknald door Zian Flemming, die bij De Graafschap (2-5) flink uithaalde.