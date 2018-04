PSV laat Marcel Ritzmaier gaan

De huidige koploper van de eredivisie verhuurde Ritzmaier aan SC Cambuur, NEC en Go Ahead Eagles. De Oostenrijker beleefde in 2013-2014 een sterk seizoen bij Cambuur in de eredivisie. PSV beloonde hem toen met een vierjarig contract. ,,Hij is door zijn jaar in Leeuwarden van een jongen een kerel geworden'', zei Brands destijds. Een doorbraak in Eindhoven bleef daarna echter uit.



Ritzmaier kwam op het hoogste niveau tot negen competitiewedstrijden voor PSV. De jeugdinternational speelt dit seizoen voor Jong PSV in de Jupiler League.