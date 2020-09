PSV legt Ivoriaan Sangaré (22) voor vijf jaar vast

PSV wilde zich op het middenveld nog versterken met een fysiek sterke speler en denkt dat Sangaré die voetballer is. Hij is in principe gehaald voor de basis, voor de plek naast Pablo Rosario. Sangaré kon naar tal van clubs en ook naar de Premier League, maar zegde onder anderen Southampton af.

,,Ik was toe aan de volgende stap in mijn loopbaan”, zegt de middenvelder, wiens contract in Toulouse nog twee jaar doorliep. ,,Het verhaal van PSV spreekt me enorm aan. Mijn gevoel zegt me dat dit voor nu de beste keuze is. Hier kan ik me ontwikkelen en spelen om de prijzen. Het voetbal dat ze hier willen spelen en de ambities passen bij mij.”