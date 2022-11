PSV loopt groepswinst in Europa League mis, maar kent wel goede generale voor topper tegen Ajax

Met samenvattingPSV deed donderdagavond met een simpele 1-2 zege wat het moest doen tegen FK Bodø/Glimt, maar het veranderde niets aan de stand in de poule. En dus spelen de Eindhovenaren in februari in de tussenronde van de Europa League tegen een nummer drie uit de Champions League.

PSV was al zeker van overwintering in de Europa League, maar hoopte - heel stiekem - nog op een wonder in Londen, maar dat kwam er niet: Arsenal kwam snel voor tegen FC Zürich en dus wist PSV dat de zege boven de poolcirkel weinig zou veranderen. In Bodø ging het in de aanloop toch al meer over het Noorderlicht en geweigerde supporters dan over voetbal.



Trainer Ruud van Nistelrooij kon het zich ook permitteren om een groot deel van zijn elftal op de schop te gooien. Zo was er voor het eerst sinds april weer een basisplek voor Joël Drommel en mochten ook Ki-Jana Hoever, Fredrik Oppegard en Richard Ledezma het vanaf de start laten zien. Verder pakten Luuk de Jong en Noni Madueke nog wat ritme richting de topper tegen Ajax zondag én konden Xavi Simons en Cody Gakpo zelfs op de bank blijven.

Volledig scherm PSV viert de 0-1. © AP

Goede generale voor topper tegen Ajax

Het deerde PSV allemaal weinig in het Aspmyra Stadion, waar de wedstrijd nog groots werd geopend met vuurwerk en Thunderstruck van ACDC. Die entree leek PSV juist te helpen: nog binnen de minuut legde Johan Bakayoko de bal af op Guus Til, maar diens aanname liet te wensen over. Ook Madueke kon uit de rebound niet scoren. Daarna zakte het spelpeil ver terug: FK Bodø/Glimt wilde wel, maar kon het verschil niet maken en PSV hoefde dus niet.



In de 36ste minuut viel uit het niets de 0-1: uit een corner knikte Hoever de bal op het hoofd van Alfons Sampsted: een eigen goal, waardoor PSV met een voorsprong de rust in ging. En vlak na de rust werd het ook nog 0-2 door een counter uit het boekje: Anwar El Ghazi legde de bal breed op de meegelopen Bakayoko. Daarmee was de wedstrijd eigenlijk wel beslist.

Volledig scherm Johan Bakayoko. © Getty Images

Bodø, hartstochtelijk gesteund door de fans, zette daarna nog een keer goed aan en wist diep in blessuretijd toch nog te scoren. Nino Zugelj zorgde ervoor dat de Noorse fans alsnog met een blij gevoel het stadion konden verlaten.

Omdat Arsenal dus won van FC Zürich eindigt PSV als tweede in de poule waardoor de ploeg in februari uitkomt in de tussenronde van de Europa League. Shaktar Donetsk, FC Barcelona, Red Bull Salzburg, Bayer Leverkusen, Sporting, Juventus of Sevilla is dan de tegenstander. Eerder op de avond won Feyenoord in eigen huis van Lazio en verzekerden de Rotterdammers zich wel van groepswinst. AZ won in de Conference League van Dnipro en is ook als groepswinnaar door.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma en tussenstanden Europa League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen Europa League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Europa League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze video's over de Europa League!