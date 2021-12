PSV loopt na stroef begin over FC Utrecht heen en blijft in spoor Ajax

PSV en thuiswedstrijden tegen FC Utrecht: het levert eigenlijk altijd drie punten op. De zege van zaterdag was alweer de 25ste (!) op rij in het Philips Stadion, een recordreeks vanuit PSV-perspectief, alleen Ajax zette ooit een langere reeks neer (31 thuiszege tegen Go Ahead Eagles). Toch zag het er in de beginfase niet naar uit dat PSV wel even ging winnen. De ploeg begon matig, Mike van der Hoorn knikte al na 12 minuten snoeihard raak uit een corner nadat Carlos Vinícius hem liet lopen: 0-1.

Zou de recordreeks dan toch ten einde komen? Nee, PSV herpakte zich en had geluk dat de eerste de beste doelpoging direct raak was. De van een blessure teruggekeerde Cody Gakpo schoot hard raak, doelman Paes ging bij dat moment voor het eerst in de fout. Een opsteker voor PSV én Gakpo, die net als Jordan Teze en Noni Madueke dus weer hersteld is.

Prutsende Paes

In de tweede helft etaleerde Ritsu Doan zijn vorm en was het snel bekeken. De Japanner schoot eerst nog van dichtbij op doelman Paes om twee minuten later alsnog met een snel schot de 3-1 in de korte hoek te prikken. Het slotakkoord was voor Philipp Mwene, die na een heel fijn hakballetje van de uitblinkende Doan de eindstand op 4-1 bepaalde.

‘We waren niet zo scherp als in de vorige wedstrijden’

,,In het begin waren we wat slordig, verspeelden we de bal wat te vaak", zei PSV-aanvoerder Cody Gakpo na afloop van de wedstrijd bij ESPN. ,,In de tweede helft speelden we gewoon goed. Het belangrijkste is dat we winnen.”

De aanvaller is weer fit na een enkelblessure en stond meteen in de basis: ,,De trainer wilde me graag laten starten en ik voelde me goed genoeg. En ook nu voel ik me nog goed.”

Volledig scherm Cody Gakpo omhelst zijn trainer bij zijn wissel. © ANP

,,We waren niet zo scherp als in de vorige wedstrijden", vond PSV-trainer Roger Schmidt. ,,In de rust hebben we wat omgezet en daarna hadden we de controle. In de counter waren we daarna gevaarlijk en we wisten twee keer te scoren.”